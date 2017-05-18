Мурманский торговый порт готов стать ключевым звеном для арктических проектов

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Мурманский морской торговый порт (ММТП) начал активную работу по обслуживанию проектов в Арктике и готов стать связующим звеном в их реализации. Об этом заявил гендиректор порта Александр Масько в Москве на пресс-конференции, приуроченной к отмечаемому 21 мая Дню полярника.
"Эксперты отмечают, что транспортное обеспечение новых инфраструктурных арктических проектов тяготеет к Мурманскому торговому порту. Уже сегодня от причала ММТП отправляем десятки кораблей, сотни и тысячи (тонн - прим. ТАСС) грузов. (...) Мы поддерживаем это перспективное развитие и готовы быть связующим звеном в развитии инфраструктурных и нефтегазовых арктических проектов, в развитии Севморпути", - сказал Масько, отметив, что через порт, в частности, идут грузы на строительство порта Сабетта и газовых заводов в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
Как сообщали ранее в ММТП, основу грузоперевалки в порту составляет экспортный уголь, перевалка же грузов для арктических проектов является дополнительной, но перспективной сферой. За 2016 год здесь обработано несколько судов с грузами для инфраструктуры Ямала. Общий вес генеральных грузов на этом направлении за год превысил 60 тыс. тонн.
Также на причалах ММТП отгружается строительный щебень в направлении порта Сабетта, за 2016 год отгружено почти 380 тыс. тонн этой продукции. Часть грузов ушла на Диксон и Хатангу (Красноярский край) и в Баренцбург (Шпицберген).