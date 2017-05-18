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Путин поручил подготовить меры поддержки производства музыкальных инструментов в РФ

Экономика и бизнес
18 мая, 16:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Предложения должны быть подготовлены к 31 июля

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить меры поддержки производства в России музыкальных инструментов для оснащения ими школ искусств. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в четверг на сайте Кремля перечне поручений по итогам прошедшего 26 апреля совещания главы государства с членами правительства, темой которого было импортозамещение.

"Правительству РФ: представить предложения по мерам поддержки производства музыкальных инструментов в целях оснащения ими организаций дополнительного образования", - говорится в документе. Предложения должны быть подготовлены к 31 июля текущего года.

Также президент поручил кабмину представить дополнительные предложения по использованию на внутреннем рынке продукции российских высокотехнологичных предприятий в целях расширения процессов импортозамещения и скорректировать отраслевые планы по импортозамещению в гражданских отраслях промышленности "с учетом фактической доли импорта".

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