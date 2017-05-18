Акции "Яндекса" на торгах Мосбиржи снизились на 3,5% на фоне блокировки счетов на Украине

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Акции "Яндекса" на торгах Московской биржи упали на более чем 3% на фоне блокировки счетов "Яндекс. Украина" на Украине. Как свидетельствуют данные торгов, акции снизились на 3,5%, до 1 551 рубля за бумагу.
По состоянию на 16:35 мск падение составляет 2,5%, до 1567,5 рубля за акцию.
Ранее сообщалось, что "Яндекс" проинформировал своих партнеров на Украине о том, что его счета заблокированы. "Компания сообщает о том, что не может перечислить средства на счета партнеров", - отметили в "Яндекс. Украина".
В офисе компании связывают блокирование доступа к счетам с указом президента Украины Петра Порошенко, которым он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о расширении санкций в отношении российских юридических и физических лиц.
Кроме того, в компании отметили, что "быстро решить проблему не получается", хотя компания продолжает искать "легальные решения для отправки средств и продолжения сотрудничества", чтобы оплатить счета. Киевский офис "Яндекса" открылся в 2007 году.
Накануне вступил в действие указ Порошенко, предписывающий "запретить интернет-провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям сети интернет к ресурсам сервисов "Яндекс", Mail.ru и социальных ресурсов "ВКонтакте" и "Одноклассники". Санкции введены на три года.