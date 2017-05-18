ЦБ РФ на следующей неделе обсудит риски страхования вкладов МСБ

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Риски введения страхования вкладов малого и среднего бизнеса (МСБ) будут обсуждаться в рамках совещания в Центробанке на следующей неделе. Об этом в кулуарах VII Петербургского международного юридического форума сообщил журналистам зампредседателя Банка России Василий Поздышев, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
"Цель того совещания будет, в первую очередь, обсуждение последствий для фонда страхования, потому что нагрузка может существенно возрасти", - сказал Поздышев.
Он также подчеркнул, что ЦБ готов обсуждать данный вопрос. "Позиция наша следующая: мы готовы обсуждать этот очень непростой вопрос. Для того, чтобы принимать подобные решения, нужно очень хорошо рассчитать последствия", - пояснил Поздышев.
Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в свою очередь сообщал ТАСС, что Минфин подготовил отрицательный отзыв на соответствующий законопроект. Он будет направлен в Минэкономразвития, после чего сводная позиция будет направлена в правительство РФ.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил ТАСС, что в ЦБ РФ на следующей неделе пройдет закрытое совещание на тему страхования вкладов МСБ.