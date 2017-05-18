Глава Фонда развития моногородов прокомментировал замечания Счетной палаты

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Выводы о неэффективности деятельности Фонда развития моногородов преждевременны. Такое мнение высказал ТАСС глава организации Илья Кривогов.

"Через два года ожидать результатов по тем предприятиям, которые строятся четыре года, преждевременно. Пока невозможно определить: эффективна деятельность фонда или нет. Потому что предприятия еще не построены", - рассказал ТАСС Кривогов.

Ранее Счетная палата России отметила, что пока деятельность Фонда развития моногородов по софинансированию расходов регионов должного влияния на их социально-экономическое развитие не оказала. В то же время на содержание фонда ежемесячно тратилось более 16 млн руб., в основном на зарплату.

Согласно данным, полученным Счетной палатой в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, строительство инфраструктурных объектов закончено только по трем из 18 соглашений. В трех из шести строящихся с участием фонда индустриальных парков отсутствуют инвесторы.

Не планируют в ближайшее время строительство инфраструктурных объектов с участием фонда 15 регионов - практически четверть. Из 77 моногородов, планирующих строительство, только 16 имеют проектно-сметную документацию. "У регионов нет денег, все это связано с нищими бюджетами регионов", - пояснил Кривогов.

По его словам, в планы Фонда на II квартал 2017 года входит направить на поддержку моногородов около 5 млрд руб.