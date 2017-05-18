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Созданный комитет по аудиту ВЭБ возглавит глава Минфина Силуанов

Экономика и бизнес
18 мая, 17:46 UTC+3

Глава ВЭБ Сергей Горьков подчеркнул, что банк должен иметь ряд комитетов, которые будут смотреть за работой менеджмента

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Комитет по аудиту, создаваемый во Внешэкономбанке (ВЭБ), возглавит министр финансов РФ Антон Силуанов. Об этом сообщил журналистам глава ВЭБ Сергей Горьков по итогам заседания наблюдательного совета госкорпорации.

"Еще был рассмотрен (на заседании - прим. ТАСС) один из важных вопросов - создание комитета по аудиту. Мы считаем, что ВЭБ должен иметь ряд комитетов, которые в значительной степени должны смотреть за нашей работой, за работой менеджмента. Сегодня было утверждено создание комитета по аудиту, который возглавит Антон Силуанов", - сказал глава ВЭБ.

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Персоны
Силуанов, Антон Германович Горьков, Сергей Николаевич
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