Созданный комитет по аудиту ВЭБ возглавит глава Минфина Силуанов

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Комитет по аудиту, создаваемый во Внешэкономбанке (ВЭБ), возглавит министр финансов РФ Антон Силуанов. Об этом сообщил журналистам глава ВЭБ Сергей Горьков по итогам заседания наблюдательного совета госкорпорации.

"Еще был рассмотрен (на заседании - прим. ТАСС) один из важных вопросов - создание комитета по аудиту. Мы считаем, что ВЭБ должен иметь ряд комитетов, которые в значительной степени должны смотреть за нашей работой, за работой менеджмента. Сегодня было утверждено создание комитета по аудиту, который возглавит Антон Силуанов", - сказал глава ВЭБ.