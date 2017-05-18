ВЭБ выделит 38 млрд руб. на покупку вагонов для Московского метро

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Наблюдательный совет ВЭБ принял решение о предоставлении 38 млрд руб. на покупку вагонов для Московского метро. Об этом рассказал журналистам глава госкорпорации Сергей Горьков.
"Сегодня были рассмотрены несколько вопросов, один из них - это предоставление финансирования компании "Трансмашхолдинг". Это связано с предоставлением кредита на финансирование приобретения порядка 760 вагонов для Московского метро. Сделка сегодня была утверждена. Объем сделки - 38 млрд руб.", - сказал Горьков.
По его словам, сделка предполагает использование средств ФНБ. "Сделка позволяет загрузить предприятия рабочими местами и объемом работ. И в том числе хорошая сделка для пополнения новыми качественными современными вагонами метро", - подчеркнул глава ВЭБ.