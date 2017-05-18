Роспотребнадзор привлечет искусственный интеллект к контролю качества продуктов питания

СОЧИ, 18 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор намерен создать современную систему контроля качества продуктов питания с применением цифровых технологий.

Специалисты ведомства смогут использовать искусственный интеллект для анализа больших данных (big data), поступающих в режиме реального времени, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе выступления на международной конференции "Безопасность пищевой продукции и анализ риска".

Раньше контроль качества Роспотребнадзор проводил, используя данные постфактум, то есть информацию о событиях, которые уже произошли, и затем ведомство на них реагировало, следует из презентации к докладу Поповой. Сейчас Роспотребнадзор использует проактивную модель, которая позволяет предсказывать события с использованием big data и учитывает контекст - особенности каждой отдельной ситуации. В будущем Роспотребнадзор хочет научиться точнее предсказывать ситуацию, используя данные, собираемые в режиме реального времени, и анализируя их с помощью искусственного интеллекта.

"Если мы не будем смотреть в завтрашний день, то мы можем очень отстать. Поэтому сегодня мы должны просчитывать риски не только для того, чтобы оценить текущую ситуацию, но прежде - для того, чтобы оценить завтрашнюю ситуацию, выработать управленческие решения на завтрашний день", - сказала руководитель Роспотребнадзора.

Люди уже сейчас в повседневной жизни ежедневно общаются с искусственным интеллектом, отметила она. Например, обращаясь к функционалу смартфона в голосовом режиме, можно попросить телефон установить будильник, показать последние новости и так далее. "То, что у нас есть, - это большие данные в реальном времени. И у нас есть техническая возможность обрабатывать их в реальном времени. И вот эти прогнозы, данные должны быть включены в оценку рисков, их анализ и управление рисками", - пояснила Попова.

Такой подход позволит более точно прогнозировать риски для здоровья каждого отдельного человека и разрабатывать индивидуальные программы для профилактики с учетом его генетических и соматических особенностей, говорится в презентации главы Роспотребнадзора. Также это приведет к развитию риск-ориентированных моделей управления качеством пищевой продукции, в том числе при помощи контрольно-надзорной деятельности. При этом будет сформировано "активное глобальное информационное поле, содержащее информацию о рисках для здоровья потребителей пищевой продукции для обеспечения адекватной поддержки", подчеркивается в материалах ведомства.

Цифровая экономика

Сейчас в мире все большую силу набирает процесс цифровизации всех сфер деятельности человека. При этом Россия уже несколько лет активно занимается вопросами развития цифровой экономики. Глава государства Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил до 1 июня 2017 года подготовить соответствующую программу.

Минкомсвязь подготовила проект программы "Цифровая экономика РФ", согласно которой страна к 2025 году должна будет достичь ряда показателей, существенно улучшающих качество жизни населения, а также обрести цифровой суверенитет. Программа описывает восемь направлений развития: госрегулирование, информационная инфраструктура, исследования и разработки, кадры и образование, информационная безопасность, государственное управление, "умный город" и цифровое здравоохранение.

Проект программы будет представлен в рамках IT-конференции ЦИПР (Цифровая индустрия промышленной России, пройдет в Казани 24-26 мая). Обсуждение этой темы продолжится в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ, 1-3 июня).