Сервисами Apple Pay и Samsung Pay в РФ воспользовались более 1 млн клиентов Сбербанка

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Более 1 млн клиентов Сбербанка привязали свои карты к системам мобильных платежей Apple Pay и Samsung Pay и совершили с их помощью 12 млн транзакций с момента запуска сервисов в 2016 году, сообщила пресс-служба кредитной организации.

По данным банка, из общего числа транзакций 5,8 млн проведено в крупных городах (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и т. д.), 6,2 млн - на остальной территории России, в том числе в небольших городах и населенных пунктах.

Как сообщалось ранее, Apple Pay стартовал в России и стал доступен клиентам банка в октябре 2016 года. Технология Samsung pay также начала работать в России в прошлом году.