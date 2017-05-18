Сервисами Apple Pay и Samsung Pay в РФ воспользовались более 1 млн клиентов Сбербанка

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Более 1 млн клиентов Сбербанка привязали свои карты к системам мобильных платежей Apple Pay и Samsung Pay и совершили с их помощью 12 млн транзакций с момента запуска сервисов в 2016 году, сообщила пресс-служба кредитной организации.
По данным банка, из общего числа транзакций 5,8 млн проведено в крупных городах (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и т. д.), 6,2 млн - на остальной территории России, в том числе в небольших городах и населенных пунктах.
Как сообщалось ранее, Apple Pay стартовал в России и стал доступен клиентам банка в октябре 2016 года. Технология Samsung pay также начала работать в России в прошлом году.