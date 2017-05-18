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Украина 10 июня оспорит решение суда о выплате России $3 млрд

Экономика и бизнес
18 мая, 19:27 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 18, мая. /ТАСС

В марте суд Лондона принял решение рассмотреть в ускоренном порядке дело о суверенном долге Украины перед Россией

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КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Украина намерена подать апелляцию по судебному спору о долге в $3 млрд перед РФ. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

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"Да, 10 июня будем подавать апелляцию", - приводит его слова издание "Украинская правда".

В декабре 2013 года президент РФ Владимир Путин и бывший тогда главой украинского государства Виктор Янукович договорились, что Москва предоставит Киеву кредит на $15 млрд через размещение украинских ценных бумаг. Долг был оформлен в виде еврооблигаций по английскому праву. В рамках программы облигации на $3 млрд были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией за счет средств Фонда национального благосостояния.

Правительство Украины 18 декабря 2015 года ввело мораторий на выплату долга РФ, а занимавший в то время пост премьер-министра Украины Арсений Яценюк мотивировал это тем, что Россия отказалась подписать соглашение о реструктуризации долга наравне с частными кредиторами. Однако за день до этого, 17 декабря, совет директоров МВФ признал статус долга Украины перед Россией суверенным. Это означает, что обязательства по выплате долга несет государство-заемщик.

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Россия обратилась в Высокий суд Лондона в феврале 2016 года с иском о взыскании с Украины долга. Еще 21 декабря 2015 года долг составлял $3 млрд плюс невыплата последнего купона в размере $75 млн, и с каждым днем задолженность растет на $683 тысячи за счет процентов, сказано в иске. Российская сторона неоднократно предлагала Украине решить этот вопрос за столом переговоров, однако этого так и не произошло ввиду того, что Киев не признает долг суверенным.

Высокий суд Лондона 29 марта 2017 года принял решение рассмотреть в ускоренном порядке дело о суверенном долге Украины перед Россией в размере $3 млрд. Таким образом, в этом промежуточном решении по процедуре суд поддержал позицию Россию, которая настаивала на ускоренном рассмотрении дела. Украинская сторона, напротив, выступала за полномасштабный судебный процесс, который включал бы в себя изучение политических аспектов этого дела.

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