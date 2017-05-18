Московская область стала пилотным регионом для ВЭБ по отбору проектов через пул менеджеров

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Московская область стала пилотным регионом для Внешэкономбанка (ВЭБ) по отбору инвестиционных проектов через пул особых "сертифицированных менеджеров". Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области со ссылкой на слова министра Дениса Буцаева.
"Московская область была выбрана в качестве пилотного региона (для проекта ВЭБа по отбору инвестпроектов - прим. ТАСС) благодаря максимальному уровню региональной господдержки. И мы надеемся, что работа сертифицированных менеджеров в регионе станет серьезным подспорьем для предпринимателей, так как на данный момент для бизнеса взаимодействие с банками не всегда понятный процесс, а самое главное - не всегда приносящий нужный результат", - отметил он.
Буцаев напомнил, что новая модель работы ВЭБа с регионами, анонсированная на Российском инвестиционном форуме в Сочи в конце февраля 2017 года, нацелена на создание прозрачной процедуры отбора инвестиционных проектов. Система предполагает образование пула сертифицированных менеджеров в регионах (до 3 человек), которые будут выбраны по методике Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Открытый отбор профессиональных кадров", а также обучены и сертифицированы Внешэкономбанком.
АСИ действует с 2011 года как созданный правительством РФ институт развития профессиональных кадров, продвижения приоритетных проектов, реализации мероприятий по улучшению предпринимательской среды в России.
Региональные команды таких менеджеров в Подмосковье будут сформированы до конца июля текущего года, а уже в сентябре 2017 года состоится запуск первых проектов.
По данным Министерства инвестиций Московской области, на роль сертифицированных менеджеров рассматриваются в первую очередь кандидатуры представителей региональных институтов развития, некоммерческих организаций и объединений, регионального бизнеса, а также соискателей с опытом работы в органах власти и инвестиционно-финансовой сфере.
В обязанности менеджеров будут входить проактивный поиск проектов в регионе, первичная фильтрация, взаимодействие с инициатором и содействие в формировании пакета документов.