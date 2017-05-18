1С создает компанию для развития за рубежом

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Компания "1С" создает с Сергеем Андреевым (бывший глава ABBYY) совместное предприятие 1C International, которое будет заниматься развитием и продвижением группы продуктов 1С:Предприятие на зарубежных рынках. Об этом говорится в сообщении компании.
Руководителем создаваемого совместного предприятия становится Андреев. В СП переводится часть экспортной активности компании "1С".
Как заявил Андреев, чьи слова приводятся в сообщении, мировой рынок является очевидным направление развития для компании, поэтому продукты "1С" могут стать популярными за рубежом.
"В частности, мы хотим попробовать использовать наши разработки и компетенции наших партнеров, специалистов по "1С:Предприятию" для автоматизации организаций дальнего зарубежья", - отметил глава и сооснователь "1С" Борис Нуралиев, чьи слова также приводятся в пресс-релизе.
Сергей Андреев покинул ABBYY в январе 2017 года. Он проработал в компании с 1991 года, последние 17 лет возглавлял ее.
16 мая был опубликован указ президента Украины Петра Порошенко о расширении экономических санкций против россиян и российских компаний. В обновленный санкционный список попали ряд российских СМИ и IT-компаний, в том числе "1С", "Лаборатория Касперского" и Dr.Web, ABBYY. Комментариев по этому поводу в "1С" до настоящего времени не представили.