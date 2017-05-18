Объем инвестиций по заявкам потенциальных резидентов ОЭЗ Подмосковья достиг 1,2 млрд руб.

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Потенциальные резиденты особых экономических зон (ОЭЗ) в Московской области подали семь заявок на 2017 год общим объемом инвестиций 1,2 млрд. рублей. Экспертные советы по технико-внедренческим и промышленно-производственным особым экономическим зонам рассмотрят их 19 мая, говорится в пресс-релизе Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

"В рамках заседаний состоится защита бизнес-планов четырех компаний, изъявивших желание локализовать свой бизнес на территории ОЭЗ "Дубна", компании работают в сферах медицины и химической промышленности. Резидентами ОЭЗ "Исток" могут стать две компании, работающие в сфере электротехнической промышленности. Также одна компания, работающая в пищевой промышленности, намерена стать резидентом ОЭЗ "Ступино Квадрат", - говорится в сообщении.

Новые резиденты в ОЭЗ Подмосковья могут создать 325 рабочих мест, отметили в Министерстве инвестиций и инноваций МО.