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Поручительства по кредитам МСБ в Подмосковье в I квартале выросли в 1,7 раза

Экономика и бизнес
18 мая, 21:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Показатель в 1,7 раза превышает объем выданных поручительств прошлого года

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Московский областной гарантийный фонд в первом квартале 2017 года выдал субъектам малого и среднего бизнеса (МСБ) поручительства по кредитам на сумму 237 млн рублей, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Об ТАСС сообщил в пресс-службе Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

"По итогам первого квартала 2017 года Московский областной гарантийный фонд выдал предпринимателям из сектора МСБ поручительства по кредитам на сумму 237,2 млн рублей, что позволило им привлечь финансирование в размере 1,7 млрд рублей. Сегодняшний показатель в 1,7 раза превышает объем выданных поручительств прошлого года", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, полученное финансирование является инвестицией в экономику Московской области. Наибольший объем кредитования под поручительство фонда обеспечил Сбербанк.

В свою очередь заместитель министра инвестиций и инноваций Подмосковья Денис Буцаев отметил, что Московская область занимает второе место среди региональных гарантийных фондов РФ по привлечению инвестиций от владельцев малых и средних предприятий в экономику регионов. Он также подчеркнул, что высокий уровень предоставления гарантий по кредитам сохраняется и во втором квартале 2017 года.

"Высокий уровень объема предоставления поручительств сохраняется во втором квартале 2017 года и достиг уже 400 млн рублей, что обеспечило привлечение инвестиций в Московскую область в размере более 2,3 млрд рублей", - отметил Буцаев.

По его словам, для дальнейшего увеличения объема господдержки малого и среднего бизнеса Подмосковья из бюджета Московской области гарантийному фонду в 2017 году дополнительно выделено 100 млн рублей.

Региональные гарантийные фонды выдают гарантии и поручительства малым и средним компаниям в рамках Национальной гарантийной системы, которая представляет из себя трехуровневую систему поддержки: МСП Банк выступает гарантом невыплаты кредита со стороны предпринимателя, а Корпорация МСП контролирует и формирует работу системы через региональные фонды.

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