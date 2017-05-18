Оператор подмосковных электричек закупил вагоны с WiFi и кондиционерами на 15 млрд рублей

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) заключила трехсторонний контракт с ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и ОАО "Демиховский машиностроительный заводом" (ДМЗ) почти на 15 млрд рублей на поставку в 2017 году электропоездов с Wi-Fi и климат-контролем для электричек подмосковных направлений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦППК.

Условия договора предусматривают, что ГТЛК приобретает у ДМЗ электропоезда для последующей их передачи ЦППК в лизинг сроком на 15 лет с правом дальнейшего выкупа по остаточной стоимости. В общей сложности до конца года парк ЦППК по этому контракту пополнят 13 электропоездов ЭП2Д в одиннадцативагонном исполнении (в общей сложности - 143 вагона).

Эти поезда оснащены системами климат-контроля, экологически чистыми туалетными комплексами, системами видеонаблюдения, видеорегистрации, доступом к Wi-Fi. Составы также оборудованы для проезда маломобильных групп населения и провоза велосипедов.

ЦППК контролирует все направления подмосковных электропоездов, кроме Ленинградского. Таким образом, новые электрички появятся на Горьковской, Казанской, Павелецкой, Курской, Киевской, Белорусской, Рижской, Савеловской и Ярославской линиях.

Ранее сообщалось, что ЦППК планирует к 2030 году обновить 60% своего парка электропоездов, закупив более 350 составов нового формата.