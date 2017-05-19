Парламент Греции проголосовал за новые меры жесткой экономии

АФИНЫ, 19 мая. /Корр. ТАСС Денис Кабанов/. Парламент Греции в преддверии заседания Еврогруппы, которое состоится 22 мая, проголосовал за введение в стране новых мер жесткой экономии.

За соответствующий законопроект отдали свои голоса 153 депутата от правительственного блока Коалиции радикальных левых сил (СИРИЗА) и партии "Независимые греки" в 300-местном однопалатном парламенте.

Новый законопроект необходим для завершения иностранными кредиторами второй оценки хода выполнения Грецией соглашения с ними. Он предусматривает ряд мер жесткой экономии, в том числе новые сокращения зарплат и пенсий с 2019 года, уменьшение социальных пособий, повышение налогов. Проект также предусматривает возможность коллективных увольнений служащих.

Греция уже несколько месяцев ведет сложные переговоры с еврозоной и Международным валютным фондом (МВФ) по поводу условий продолжения оказания ей кредитной поддержки. Переговоры регулярно прерываются из-за разногласий по реформам рынка труда, пенсий и плану приватизации, на которых настаивают международные кредиторы. Крайним сроком для снятия этих противоречий для Греции является 1 июля, к которому страна должна погасить задолженность на сумму в €7 млрд.

Этих денег у Афин нет, и избежать дефолта страна может, только получив новые заемные средства. Если кредиторы и правительство Греции к этому моменту не придут к соглашению, то грозит повториться кризис 2015 года, когда Афины оказались на грани выхода из зоны евро.

Третья программа макрофинансовой помощи Греции объемом до €80 млрд была принята странами зоны евро в августе 2015 года на условиях осуществления новых жестких мер по сокращению пенсий, снижению социальных выплат и приватизации госсобственности. Именно по реализации этой программы реформ Греция и эксперты европейских институтов вновь не могут достичь взаимопонимания.