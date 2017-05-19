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Владимирский экономический форум покажет новые туристические возможности Золотого кольца

Экономика и бизнес
19 мая, 0:59 UTC+3 ВЛАДИМИР /Корр. ТАСС, Анна Устинова

Форум продлится до 21 мая

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ВЛАДИМИР, 19 мая. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Пятый Владимирский межрегиональный экономический форум "Золотое кольцо России - 50. Предпринимательство и туризм: инвестиции в будущее" открывается 19 мая во Владимире. В течение трех дней федеральные чиновники, депутаты и сенаторы, представители туриндустрии, малого и среднего бизнеса будут обсуждать перспективы развития популярного туристического маршрута.

"Разговор о проблемах туриндустрии в нашей области закономерен, ведь Владимирский край является одним из уникальных туристических регионов, имеет богатое культурно- историческое наследие: более 3,5 тыс. памятников древнерусской архитектуры, истории и культуры, 10 из которых включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, 2017 год является юбилейным для старейшего туристического маршрута "Золотое кольцо России", а Суздаль и Владимир - это его опорные точки", - отметила в приветствии к участникам форума губернатор Владимирской области Светлана Орлова.

К обсуждению темы во Владимире присоединятся вице- премьер Виталий Мутко, министр финансов РФ Антон Силуанов, глава Сбербанка Герман Греф, руководитель Ростуризма Олег Сафонов и другие эксперты. Планируется участие глав шести регионов России, а также представителей 25 иностранных государств, включая Китай, Францию, Германию, Польшу, Чили, Южную Осетию, Абхазию и Белоруссию.

По традиции работа форум начнется с выставки туристических возможностей области и продукции лидирующих предприятий региона, количество участников которой в этом году достигло 300. Центральным событием станет пленарное заседание, в рамках которого пройдет тематическая сессия Ростуризма, посвященная 50-летию "Золотого кольца".

В дни форума состоятся круглые столы и пройдут презентации новых туристических маршрутов Владимирской области. В частности, авторы проекта "Гастрономическая карта России" представят новый формат пешеходных туров в Суздале. Кроме того, впервые будет презентована ночная экскурсия по древнему городу. В рамках форума также планируется подписание около 20 соглашений об инвестициях и межрегиональном сотрудничестве. Участники форума также обсудят перспективы развития детского, медицинского и автотуризма.

Владимирский межрегиональный экономический форум продлится до 21 мая, мероприятие проводится с 2013 года.

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