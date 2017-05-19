Владимирский экономический форум покажет новые туристические возможности Золотого кольца

Трамп надеется, что время "охоты на ведьм" в США оканчиваетсяМеждународная панорама 19 мая, 2:08
Гендиректор WADA Ниггли подтвердил, что Исинбаева может остаться членом набсовета РУСАДАСпорт 19 мая, 2:04
Telegram запускает функцию онлайн-платежей по всему мируЭкономика и бизнес 19 мая, 2:00
СМИ: Флинн рассказал, что Трамп поддерживает с ним связь и подбадриваетМеждународная панорама 19 мая, 1:46
Главный тренер сборной Канады: полуфинал ЧМ с командой России будет очень напряженнымСпорт 19 мая, 1:20
Парламент Греции проголосовал за новые меры жесткой экономииЭкономика и бизнес 19 мая, 1:06
Дюшен: сборная Канады уступит россиянам в полуфинале ЧМ по хоккею, если не наладит игруСпорт 19 мая, 1:00
Слуцкий: новый удар США в Сирии подрывает антитеррористическое сотрудничествоПолитика 19 мая, 0:54
Тренер сборной Швеции похвалил подопечных за игру в меньшинстве в 1/4 финала ЧМ по хоккеюСпорт 19 мая, 0:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИМИР, 19 мая. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Пятый Владимирский межрегиональный экономический форум "Золотое кольцо России - 50. Предпринимательство и туризм: инвестиции в будущее" открывается 19 мая во Владимире. В течение трех дней федеральные чиновники, депутаты и сенаторы, представители туриндустрии, малого и среднего бизнеса будут обсуждать перспективы развития популярного туристического маршрута.
"Разговор о проблемах туриндустрии в нашей области закономерен, ведь Владимирский край является одним из уникальных туристических регионов, имеет богатое культурно- историческое наследие: более 3,5 тыс. памятников древнерусской архитектуры, истории и культуры, 10 из которых включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, 2017 год является юбилейным для старейшего туристического маршрута "Золотое кольцо России", а Суздаль и Владимир - это его опорные точки", - отметила в приветствии к участникам форума губернатор Владимирской области Светлана Орлова.
К обсуждению темы во Владимире присоединятся вице- премьер Виталий Мутко, министр финансов РФ Антон Силуанов, глава Сбербанка Герман Греф, руководитель Ростуризма Олег Сафонов и другие эксперты. Планируется участие глав шести регионов России, а также представителей 25 иностранных государств, включая Китай, Францию, Германию, Польшу, Чили, Южную Осетию, Абхазию и Белоруссию.
По традиции работа форум начнется с выставки туристических возможностей области и продукции лидирующих предприятий региона, количество участников которой в этом году достигло 300. Центральным событием станет пленарное заседание, в рамках которого пройдет тематическая сессия Ростуризма, посвященная 50-летию "Золотого кольца".
В дни форума состоятся круглые столы и пройдут презентации новых туристических маршрутов Владимирской области. В частности, авторы проекта "Гастрономическая карта России" представят новый формат пешеходных туров в Суздале. Кроме того, впервые будет презентована ночная экскурсия по древнему городу. В рамках форума также планируется подписание около 20 соглашений об инвестициях и межрегиональном сотрудничестве. Участники форума также обсудят перспективы развития детского, медицинского и автотуризма.
Владимирский межрегиональный экономический форум продлится до 21 мая, мероприятие проводится с 2013 года.