Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Telegram запускает функцию онлайн-платежей по всему миру

Экономика и бизнес
19 мая, 2:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Bot Payments будет поддерживать Apple Pay

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Мессенджер Telegram подключил функцию онлайн-платежей Bot Payments, в настоящее время поддержку большинства операций обеспечивает американская компания Stripe. Об этом компания сообщила в четверг в своем блоге.

"Stripe - это только начало. В ближайшие дни платежи станут доступны для разработчиков в Индии через RazorPay, в Нигерии, Кении, Гане, Южной Африке и Уганде через FlutterWave, и более чем в 190 других странах через PaymentWall. "Яндекс.Деньги" и Qiwi для России и Payme для Узбекистана присоединятся чуть позже", - говорится в сообщении.

Платежи будут осуществляться через ботов, созданных разработчиками по всему миру. Отмечается, что мессенджер будет налаживать коммуникацию между покупателями, выбранными ими платежными системами и ботами продавцов, не становясь участником сделки. Таким образом компания не будет собирать персональную информацию пользователей либо получать процент от транзакций.

Bot Payments будет также поддерживать Apple Pay. Обновление будет доступно для пользователей новых версий приложения, начиная с Telegram 4.0.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: ВВС США нанесли удар по проправительственным силам в Сирии
2
Сборная Канады сыграет с командой России в полуфинале чемпионата мира по хоккею
3
Терроризм ни при чем: в результате ЧП в Нью-Йорке погиб один человек, ранены 22
4
Слуцкий: новый удар США в Сирии подрывает антитеррористическое сотрудничество
5
В Абхазии задержали убийцу двух российских миротворцев
6
Россельхознадзор запретит молочную продукцию с ряда предприятий Белоруссии
7
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
Темы дня
Загрузка...
Реклама