Telegram запускает функцию онлайн-платежей по всему миру

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Мессенджер Telegram подключил функцию онлайн-платежей Bot Payments, в настоящее время поддержку большинства операций обеспечивает американская компания Stripe. Об этом компания сообщила в четверг в своем блоге.

"Stripe - это только начало. В ближайшие дни платежи станут доступны для разработчиков в Индии через RazorPay, в Нигерии, Кении, Гане, Южной Африке и Уганде через FlutterWave, и более чем в 190 других странах через PaymentWall. "Яндекс.Деньги" и Qiwi для России и Payme для Узбекистана присоединятся чуть позже", - говорится в сообщении.

Платежи будут осуществляться через ботов, созданных разработчиками по всему миру. Отмечается, что мессенджер будет налаживать коммуникацию между покупателями, выбранными ими платежными системами и ботами продавцов, не становясь участником сделки. Таким образом компания не будет собирать персональную информацию пользователей либо получать процент от транзакций.

Bot Payments будет также поддерживать Apple Pay. Обновление будет доступно для пользователей новых версий приложения, начиная с Telegram 4.0.