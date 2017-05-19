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Пострадавшие в 2016 году от засухи в Забайкалье аграрии получат 350 млн рублей компенсации

Экономика и бизнес
19 мая, 5:15 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

150 млн рублей из выделенных средств направят на проведение посевной

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ЧИТА, 19 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Аграрии Забайкальского края, пострадавшие в 2016 году от жесточайшей засухи, получат 350 млн рублей компенсаций из федерального бюджета, сообщила пресс-служба главы региона.

"В четверг министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев представил проект распоряжения о распределении средств федерального бюджета на компенсацию пострадавшим от чрезвычайных ситуаций сельхозпроизводителям Бурятии и Забайкальского края. Согласно документу, 350 млн рублей поступят в Забайкальский край для выплаты компенсации аграриям, пострадавшим из-за летней засухи 2016 года", - сказали в пресс-службе.

По словам губернатора Натальи Ждановой, чтобы добиться компенсации власти провели экспертную оценку пострадавших посевов, направили документы в Минсельхоз РФ. "Данный вопрос находился на постоянном контроле правительства края", - отметила глава региона. Жданова подчеркнула, что выделенные средства особенно сейчас необходимы аграриям, так как они проводят посевную кампанию. 150 млн рублей из выделенных средств направят именно на проведение посевной.

В 2016 году территория Забайкальского края подверглась почвенной и атмосферной засухе. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. Гибель сельскохозяйственных культур была зафиксирована на площади 69,4 тыс. гектаров (41% общей посевной площади яровых культур), ущерб от недобора урожая был оценен в 1,1 млрд рублей, после проведения экспертной оценки сумма прямых понесенных затрат составила 350,9 млн рублей.

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