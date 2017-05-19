Собственник приостановил работы на руднике в Забайкалье, где бастовали шахтеры

ЧИТА, 19 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Работы на золоторудном Дарасунском руднике в Забайкальском крае, сотрудники которого бастовали из-за задержки зарплаты и несогласия с новыми нормативами, приостановлены по решению собственника, сообщили корреспонденту ТАСС в администрации Тунгокоченского района.

"Собственник решил приостановить работы", - сказали в администрации.

17 мая 81 человек отказался покидать золоторудную шахту "Юго-Западная" Даурского рудника в поселке Вершино-Дарасунский и подниматься на поверхность. По данным прокуратуры, в числе бастующих были 40 граждан Казахстана. Глава района Махмет Измайлов сообщил, что в их числе были и горняки из Кемеровской области, приезжие опасались, что не получат зарплату и не смогут уехать домой.

В четверг после переговоров с губернатором Натальей Ждановой бастовавшие горняки согласились покинуть шахту. Рабочим пообещали в ближайшее время выплатить заработную плату и произвести ее перерасчет за апрель текущего года. Задолженность перед горняками превышает 3,5 млн рублей.

В ООО "Управляющая компания ЮГК" (группы компаний "Южуралзолото") накануне сообщали, что шахтерам на три дня задержали выплату аванса. Кроме того, работники требовали пересмотреть коэффициент трудового участия за апрель, из-за которого у них снизилась зарплата. На предприятии также отмечали, что собственник принял решение о закрытии рудника как убыточного.

По информации региональных СМИ, 19 мая с шахтерами встретился полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, который экстренно приехал в Забайкалье. В ближайшее время сюда также прибудет руководство "Управляющей компании ЮГК", оно проведет переговоры с краевыми властями. На встрече будет обсуждаться и дальнейшая судьба рудника.

Ранее ТАСС сообщал, что на руднике работают следователи СК РФ, сотрудники прокуратуры, руководство государственной инспекции труда в Забайкальском крае. В прокуратуре края сказали, что по результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о дисквалификации работодателя по ст. 5.27 КоАП РФ ("Нарушение законодательства о труде").