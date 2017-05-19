"Ъ": заявки на налоговые каникулы для самозанятых за три месяца подали 40 человек

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Лишь 27 граждан РФ и 13 иностранцев подали в налоговые органы заявки на получение статуса самозанятых граждан за три месяца действия нормы о двухлетних налоговых каникулах для репетиторов, нянь и домработниц. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные ФНС, предоставленные изданию бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.

"Внедрение этого института на сегодняшний день фактически провалилось, - заявил Титов "Коммерсанту". - Под его действие попадают всего три профессии - в нашем варианте их было 45".

Не пользуется популярностью и патентная система налогообложения, пользоваться которой можно, зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя. Стоимость патента для нянь, уборщиц и репетиров в Москве составляет 19,8 тыс. руб. в год, при этом труженик обязан оплачивать страховые взносы. Как сообщили изданию в департаменте экономической политики Москвы, в 2016 году в столице было куплено лишь 1,3 тыс. патентов на услуги по репетиторству, 211 патентов на услуги нянь и сиделок и 79 патентов на услуги по уборке жилых помещений.

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий освобождение от уплаты НДФЛ и страховых взносов на 2017 и 2018 годы для самозанятых граждан после постановки на учет в налоговых органах в конце ноября 2016 года. Под действие закона попадают три категории самозанятых россиян: няни и сиделки, репетиторы, а также граждане, работающие в сфере уборки и ведения домашнего хозяйства. По истечении налоговых каникул граждане должны прекратить заниматься своей деятельностью, либо стать индивидуальными предпринимателями или уплачивать НДФЛ по ставке 13%.

Замминистра труда Алексей Черкасов заявлял, что ведомство продолжит искать мотивацию для легализации категории самозанятых. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предположила, что необходимые законодательные нормы и другие правовые документы, касающиеся самозанятых, будут приняты в течение года. По данным министра труда Максима Топилина, в России насчитывается 15 млн человек, которые официально не трудоустроены и работают в "серой зоне".