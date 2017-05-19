Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ъ": заявки на налоговые каникулы для самозанятых за три месяца подали 40 человек

Экономика и бизнес
19 мая, 5:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил газете, что легализация самозанятых "на сегодняшний день фактически провалилась"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Борис Титов

Борис Титов

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Лишь 27 граждан РФ и 13 иностранцев подали в налоговые органы заявки на получение статуса самозанятых граждан за три месяца действия нормы о двухлетних налоговых каникулах для репетиторов, нянь и домработниц. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные ФНС, предоставленные изданию бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.

"Внедрение этого института на сегодняшний день фактически провалилось, - заявил Титов "Коммерсанту". - Под его действие попадают всего три профессии - в нашем варианте их было 45".

Смотрите также

Комитет СФ: никаких запретов в отношении самозанятых в России не предусматривается

Комитет Госдумы выступил против лишения неработающих и самозанятых полиса ОМС

Минтруд продолжит искать мотивацию для легализации самозанятых

Не пользуется популярностью и патентная система налогообложения, пользоваться которой можно, зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя. Стоимость патента для нянь, уборщиц и репетиров в Москве составляет 19,8 тыс. руб. в год, при этом труженик обязан оплачивать страховые взносы. Как сообщили изданию в департаменте экономической политики Москвы, в 2016 году в столице было куплено лишь 1,3 тыс. патентов на услуги по репетиторству, 211 патентов на услуги нянь и сиделок и 79 патентов на услуги по уборке жилых помещений.

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий освобождение от уплаты НДФЛ и страховых взносов на 2017 и 2018 годы для самозанятых граждан после постановки на учет в налоговых органах в конце ноября 2016 года. Под действие закона попадают три категории самозанятых россиян: няни и сиделки, репетиторы, а также граждане, работающие в сфере уборки и ведения домашнего хозяйства. По истечении налоговых каникул граждане должны прекратить заниматься своей деятельностью, либо стать индивидуальными предпринимателями или уплачивать НДФЛ по ставке 13%.

Замминистра труда Алексей Черкасов заявлял, что ведомство продолжит искать мотивацию для легализации категории самозанятых. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предположила, что необходимые законодательные нормы и другие правовые документы, касающиеся самозанятых, будут приняты в течение года. По данным министра труда Максима Топилина, в России насчитывается 15 млн человек, которые официально не трудоустроены и работают в "серой зоне".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Титов, Борис Юрьевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Навальный предложил Усманову провести дебаты на ТВ
2
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
3
Слуцкий: новый удар США в Сирии подрывает антитеррористическое сотрудничество
4
Сборная Канады сыграет с командой России в полуфинале чемпионата мира по хоккею
5
Reuters: ВВС США нанесли удар по проправительственным силам в Сирии
6
Полуфинал мечты: российские хоккеисты сыграют с канадцами за выход в финал ЧМ
7
Четыре шага до признания: РУСАДА близко к возвращению в антидопинговую семью
Темы дня
Загрузка...
Реклама