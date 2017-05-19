Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ТОР "Комсомольск" станет многопрофильной благодаря расширению

Экономика и бизнес
19 мая, 5:54 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов

К промышленной деятельности добавятся проекты по производству продуктов питания и горнолыжный курорт "Холдоми", сообщил губернатор Хабаровского края

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХАБАРОВСК, 19 мая. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Территория опережающего развития (ТОР) "Комсомольск" за счет включения в ее границы новых площадок станет многопрофильной - к промышленным проектам добавятся проекты по производству продуктов питания и горнолыжный курорт "Холдоми". Об этом сообщил журналистами губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

"Эта площадка становится многопрофильной, теперь ее специализация - не только выпуск компонентов для авиационной техники и деревопереработка, но и такие отрасли, как туризм и производство продуктов питания", - сказал Шпорт.

"Что касается туристического объекта "Холдоми" в Солнечном районе, то здесь инвесторами запланированы большие вложения в строительство гостиницы и новых трасс. Мы рассчитываем, что этот горнолыжный курорт станет одним из самых привлекательных на Дальнем Востоке", - отметил он.

Читайте также новости по теме:
Развитие Дальнего Востока
© Юрий Смитюк/ТАСС

В Хабаровске протестировали котел объемом 2,3 тысячи литров для варки "губернаторской" ухи

Приморье и Камчатка выступают за снижение административных барьеров для рыбаков

Закон о "дальневосточном гектаре" планируют расширить на земли охотничьих угодий

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении ТОР "Комсомольск". Постановление предусматривает, включение в нее новых участков, а также расширение перечня видов экономической деятельности, при которых действует особый правовой режим предпринимательства.

ТОР создана в Хабаровском крае, в черте города Комсомольск-на-Амуре и города Амурск 25 июня 2015 года из трех площадок: "Парус", "Амурск" и "Амурлитмаш". Объем заявленных инвестиций к 2020 году составляет более 27 млрд рублей, зарегистрировано восемь резидентов с инвестициями более 8 млрд рублей. Ожидается, что расширение ТОР "Комсомольск" обеспечит создание не менее 215 рабочих мест и привлечет более 3,1 млрд. рублей частных инвестиций.

Планы инвесторов

Как сообщалось ранее, на площадке "Холдоми" планируется реализовать три инвестиционных проекта по развитию спортивного, водно-оздоровительного и гостиничного комплексов с объемом инвестиций 841,9 млн руб. В пресс-службе правительства края пояснили, что обеспечить площадку необходимой инженерной инфраструктурой планируется за счет федерального и регионального бюджета.

По данным правительства края, на площадке агропромышленного комплекса Комсомольска-на-Амуре запланированы три проекта по созданию производства по переработке и производству пищевой продукции, в том числе колбасных изделий, с общим объемом инвестиций 781,5 млн руб. Реализация проектов позволит увеличить объемы производства продуктов питания в регионе на 25-28%.

"Для создания высокотехнологичного индустриального парка на площадке "Парус" постановлением правительства Российской Федерации расширен перечень видов экономической деятельности, разрешенных к реализации в ТОР. Его создание предполагает строительство готовых производственных помещений для размещения производств для авиа- и судостроения в рамках новых индустриальных моделей профильных государственных корпораций", - добавили в пресс- службе.

В региональном правительстве уточнили, что объем инвестиций в создание индустриального парка оценивается в 1,554 млрд руб. Ранее сообщалось, что подготовленная совместно с Объединенной авиастроительной компанией программа локализации производств для нужд авиастроения на площадке "Парус" предполагает создание 11 предприятий с выручкой более 11,5 млрд руб. в год.

Смотрите также

Медведев поручил организовать мониторинг эффективности функционирования ТОРов

В Хабаровском крае 10 компаний-резидентов ТОР выпустили продукции на 3,3 млрд рублей

ТОР "Комсомольск" будет расширена за счет завода "Амурметалл" и агрокластера

Индустриальный парк "Парус" будет создан в ТОР "Комсомольск" для размещения резидентов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Развитие Дальнего Востока
Страны
Россия
Персоны
Шпорт, Вячеслав Иванович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Навальный предложил Усманову провести дебаты на ТВ
2
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
3
Слуцкий: новый удар США в Сирии подрывает антитеррористическое сотрудничество
4
Сборная Канады сыграет с командой России в полуфинале чемпионата мира по хоккею
5
Reuters: ВВС США нанесли удар по проправительственным силам в Сирии
6
Полуфинал мечты: российские хоккеисты сыграют с канадцами за выход в финал ЧМ
7
Четыре шага до признания: РУСАДА близко к возвращению в антидопинговую семью
Темы дня
Загрузка...
Реклама