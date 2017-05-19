ТОР "Комсомольск" станет многопрофильной благодаря расширению

ХАБАРОВСК, 19 мая. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Территория опережающего развития (ТОР) "Комсомольск" за счет включения в ее границы новых площадок станет многопрофильной - к промышленным проектам добавятся проекты по производству продуктов питания и горнолыжный курорт "Холдоми". Об этом сообщил журналистами губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

"Эта площадка становится многопрофильной, теперь ее специализация - не только выпуск компонентов для авиационной техники и деревопереработка, но и такие отрасли, как туризм и производство продуктов питания", - сказал Шпорт.

"Что касается туристического объекта "Холдоми" в Солнечном районе, то здесь инвесторами запланированы большие вложения в строительство гостиницы и новых трасс. Мы рассчитываем, что этот горнолыжный курорт станет одним из самых привлекательных на Дальнем Востоке", - отметил он.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении ТОР "Комсомольск". Постановление предусматривает, включение в нее новых участков, а также расширение перечня видов экономической деятельности, при которых действует особый правовой режим предпринимательства.

ТОР создана в Хабаровском крае, в черте города Комсомольск-на-Амуре и города Амурск 25 июня 2015 года из трех площадок: "Парус", "Амурск" и "Амурлитмаш". Объем заявленных инвестиций к 2020 году составляет более 27 млрд рублей, зарегистрировано восемь резидентов с инвестициями более 8 млрд рублей. Ожидается, что расширение ТОР "Комсомольск" обеспечит создание не менее 215 рабочих мест и привлечет более 3,1 млрд. рублей частных инвестиций.

Планы инвесторов

Как сообщалось ранее, на площадке "Холдоми" планируется реализовать три инвестиционных проекта по развитию спортивного, водно-оздоровительного и гостиничного комплексов с объемом инвестиций 841,9 млн руб. В пресс-службе правительства края пояснили, что обеспечить площадку необходимой инженерной инфраструктурой планируется за счет федерального и регионального бюджета.

По данным правительства края, на площадке агропромышленного комплекса Комсомольска-на-Амуре запланированы три проекта по созданию производства по переработке и производству пищевой продукции, в том числе колбасных изделий, с общим объемом инвестиций 781,5 млн руб. Реализация проектов позволит увеличить объемы производства продуктов питания в регионе на 25-28%.

"Для создания высокотехнологичного индустриального парка на площадке "Парус" постановлением правительства Российской Федерации расширен перечень видов экономической деятельности, разрешенных к реализации в ТОР. Его создание предполагает строительство готовых производственных помещений для размещения производств для авиа- и судостроения в рамках новых индустриальных моделей профильных государственных корпораций", - добавили в пресс- службе.

В региональном правительстве уточнили, что объем инвестиций в создание индустриального парка оценивается в 1,554 млрд руб. Ранее сообщалось, что подготовленная совместно с Объединенной авиастроительной компанией программа локализации производств для нужд авиастроения на площадке "Парус" предполагает создание 11 предприятий с выручкой более 11,5 млрд руб. в год.