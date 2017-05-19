Дворкович: новые рабочие места в РФ будут создаваться за счет стартапов

ТОМСК, 19 мая. /ТАСС/. Экономический рост и создание новых рабочих мест в России будет обеспечен в основном за счет малых инновационных компаний и стартапов. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович на форуме молодых ученых U-NOVUS "Путь технологического предпринимателя в России: как его начать в студенчестве?", который проходит в Томске.

"Новые рабочие места будут создаваться за счет малых инновационных компаний, за счет стартапов", - сказал он.

Дворкович также отметил, что сейчас таких предприятий недостаточно много, и это является одной из главных причин замедленного экономического роста. При увеличении количества малых инновационных предприятий рост ВВП в России мог бы достигнуть 4-5%, подчеркнул Дворкович.