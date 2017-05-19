Замминистра экономики ОАЭ назвал основные направления сотрудничества РФ и исламского мира

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Исламский банкинг, возобновляемые источники энергии, инновации, а также туризм являются ключевыми направлениями сотрудничества между Россией и исламским миром. Об этом заявил ТАСС заместитель министра экономики ОАЭ Абдулла аль-Салех на полях IX Международного экономического саммита "Россия - Исламский мир".

При этом, по его словам, туристический потенциал РФ пока не раскрыт в полном объеме для путешественников из мусульманских стран, а для активизации делового и экономического взаимодействия следует создать институт, где россияне могли бы осваивать принципы ведения бизнеса с учетом исламской специфики и правил.

Туристический потенциал

Отвечая на вопрос о перспективных направлениях сотрудничества между Россией и мусульманским миром, представитель ОАЭ назвал такие сферы, как "исламские финансы, инновации, возобновляемые источники энергии, чистая энергетика, сельское хозяйство, а также культура". Отдельно он акцентировал внимание на необходимости развивать взаимодействие в области туризма. По словам эмиратского чиновника, сегодня "игнорируются возможности продвижения российских туристических маршрутов в мусульманском мире", который насчитывает 1 млрд человек.

Среди туристических мест в России, которые могли бы привлечь путешественников-мусульман, аль-Салех особо выделил Казань. "Здесь есть очень важные исторические и сакральные места, которые могут привлечь туристов из исламских стран", - подчеркнул он, добавив, что нельзя "игнорировать и множество других красивых мест в России".

"Таким местом может стать (город в Татарстане) Болгар", - продолжил чиновник. Он рассказал, что сам уже побывал в Болгаре и посетил расположенную там архитектурную жемчужину республики - Белую мечеть, где хранится самый большой в мире экземпляр Корана. "Это место произвело на меня сильное впечатление", - признался аль-Салех.

Академия исламского банкинга

Аль-Салех также высказался за создание новых организаций, которые бы обеспечивали условия для развития сотрудничества между Россией и мусульманским миром, и в том числе готовили для этого профессиональные кадры. "Например, нужно учредить институт или академию, чтобы россияне могли получить образование по концепции исламских финансов", - предложил он. Замминистра экономики ОАЭ пояснил, что для развития отношений с исламским миром "очень важно знать правила ведения бизнеса в арабских и мусульманских странах, как продвигать продукты в каждой стране".

"Если вы хотите экспортировать продукты из России в страны исламского мира, нужно знать, что важен не только халяль, важен вкус пищи, ингредиенты", - привел он пример, напомнив в этой связи о проходящей в рамках саммита конференции "Единые стандарты халяль в рамках сотрудничества со странами-членами Организации исламского сотрудничества".

"Нам необходимо создать больше организаций, которые бы вносили вклад в развитие отношений между РФ и мусульманским регионом", - убежден аль-Салех.

Площадка для обсуждения взаимодействия

Аль-Салех высоко оценил экономический саммит в Казани. "Думаю, это замечательная площадка для того, чтобы люди в России и в исламских странах, заинтересованные в сотрудничестве, могли познакомиться и обсудить важные аспекты взаимодействия", - сказал он.

Замминистра считает символичным место, выбранное для проведения саммита. "В России живет много мусульман, но именно Татарстан - это мусульманский регион с большим потенциалом сотрудничества с исламскими странами как в экономике, так и в сфере туризма", - заявил он.

Сам аль-Салех уже пятый раз принимает участие в казанском Международном экономическом саммите. "Я вижу, что с каждым годом количество участников растет и расширяется число обсуждаемых вопросов", - подтвердил он.

Представитель ОАЭ также сообщил, что в этом году планирует принять участие 8-й Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2017, которая пройдет в Екатеринбурге 10-13 июля.

Форум в Казани

IX Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017" принимает в этом году более 2 тыс. гостей из 50 стран мира. Традиционной центральной темой саммита стала экономика исламских стран и регионов. Кроме того, в этом году KazanSummit 2017 затрагивает такие направления, как социальное предпринимательство, экология, благотворительность, корпоративные стратегии, туризм, исламское образование и другие.

В рамках саммита впервые проходит Russia Halal Expo - крупнейшая в России и единственная в Приволжском федеральном округе выставка для халяль-индустрии, где производители могут презентовать свою продукцию и услуги.

Генеральным информационным партнером саммита является ТАСС.