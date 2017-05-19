Оплата метро и МЦК через Android Pay обойдется пассажирам в один рубль в течение месяца

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Пассажиры Московского метроплитена и МЦК смогут оплачивать проезд с помощью бесконтактного платежного сервиса Android Pay. С 23 мая по 23 июня каждая поездка по новому способу оплаты будет стоить один рубль, сообщает сайт столичной мэрии.

"Бесконтактный платежный сервис Android Pay только начинает свою работу в России. Мы, в свою очередь, заранее договорились об использовании этой услуги в метро и на МЦК. Запуская эту акцию с партнерами, мы хотим рассказать как можно большему числу пассажиров о новых возможностях оплаты проезда", - сказал первый замруководителя Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Приложение Android Pay станет доступно для России 23 мая. Чтобы оплатить проезд с помощью системы, нужен смартфон с поддержкой NFC-технологий и операционной системой Android. Отмечается, что при оплате с помощью Android Pay с карты будет списано 35 рублей, после чего в течение 10 минут на счет вернется 34 рубля.

Новый способ оплаты можно использовать на турникетах с Paypass/Paywave на всех станциях МЦК и 80 станциях метро, а также в кассах. До конца года Android Pay станет доступна на турникетах всех станций метро.

Android Pay представляет собой бесконтактную платежную систему, основанную на базе платежного сервиса Google Wallet, который был представлен в 2011 году. Позже разработка была переименована в Android Pay, ее анонс состоялся в 2015 году. Ранее в России заработали сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Samsung Pay. Они были запущены 4 октября и 29 сентября 2016 года соответственно и также действуют для оплаты поездок в московском метро и на МЦК.