Сбербанк с 2018 года начнет принимать карты японской JCB

ТОКИО, 19 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Терминалы Сбербанка России с 2018 года начнут принимать платежные карты японской системы JCB. О подписании соответствующего двустороннего соглашения говорится в пресс-релизе компании JCB International, поступившем в представительство ТАСС в Токио.

Эта японская фирма ранее уже имела такие же договоренности с несколькими другими банками в России. "Партнерство со Сбербанком, располагающим крупнейшей сетью терминалов в стране, будет гарантировать владельцам карт JCB большие удобства и расширит присутствие этого бренда на рынке",- отмечается в сообщении.

JCB - один из ведущих эмитентов пластиковых платежных карт в Японии. Компания начала работу в 1961 году и в 1981 году вышла на мировой рынок. В настоящее время ее карты выпускаются в 23 странах и территориях, ими пользуются более 100 млн членов этой системы.