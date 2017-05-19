Сбербанк с 2018 года начнет принимать карты японской JCB

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ТОКИО, 19 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Терминалы Сбербанка России с 2018 года начнут принимать платежные карты японской системы JCB. О подписании соответствующего двустороннего соглашения говорится в пресс-релизе компании JCB International, поступившем в представительство ТАСС в Токио.
Эта японская фирма ранее уже имела такие же договоренности с несколькими другими банками в России. "Партнерство со Сбербанком, располагающим крупнейшей сетью терминалов в стране, будет гарантировать владельцам карт JCB большие удобства и расширит присутствие этого бренда на рынке",- отмечается в сообщении.
JCB - один из ведущих эмитентов пластиковых платежных карт в Японии. Компания начала работу в 1961 году и в 1981 году вышла на мировой рынок. В настоящее время ее карты выпускаются в 23 странах и территориях, ими пользуются более 100 млн членов этой системы.