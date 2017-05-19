МЭР подготовило первую версию плана роста экономики до 2025 года

ТОМСК, 19 мая. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ уже подготовило первую версию плана роста российской экономики до 2025 года, сообщил ТАСС замминистра экономического развития Олег Фомичев.

"Да, она уже готова", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Фомичев не стал говорить, представлена ли уже эта версия президенту.

Как сообщал ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин, план до 2025 года, который предполагает реализацию ряда мер по ускорению экономического роста до среднемировых темпов, должен обеспечивать предсказуемость экономических условий как для ведения бизнеса в России, так и для жизни граждан. Ключевым фактором для ускорения темпов роста должна стать тема увеличения производительности труда. Для разработки плана в Минэкономразвития было создано 10 рабочих групп по различным направлением, среди которых налоговая политика, поддержка экспорта и др.

В феврале премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представил несколько основных направлений плана. Так, по словам премьера, одной из основных задач на период до 2025 года является обеспечение стабильности макроэкономической динамики и системы налоговых платежей. Еще один блок мер, отметил премьер, будет касаться повышения эффективности в сфере занятости. Медведев отметил, что ближайшие пять лет будут непростыми для рынка труда.

Третьей важнейшей задачей глава правительства назвал создание умной экономики, опирающейся на интеллектуальный потенциал нации, на достижения науки и технологии.