Дворкович: власти должны привлекать молодых предпринимателей к благоустройству городов

ТОМСК, 19 мая. /ТАСС/. Власти российских городов должны привлекать к созданию комфортной среды и городскому благоустройству молодых предпринимателей, а также основывать проекты благоустройства на пожеланиях жителей, выраженных посредством голосования. Об этом сообщил в ходе форума молодых ученых U-NOVUS в Томске вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Мы поддерживаем местные проекты по улучшению городской среды. Надеюсь, что города будут привлекать к реализации этих проектов именно молодых предпринимателей, новые команды, а не делать это руками своих МУПов, ГУПов и так далее. А основаны эти проекты должны быть, в том числе на голосовании жителей соответствующих микрорайонов, городов", - сказал он.

Дворкович привел пример Москвы, которая "серьезно преобразилась в последнее время благодаря усилиям городских властей". "Команда мэра достаточно молодая, люди инициативные. То, что происходит в парках, с пешеходными зонами, пространствами - фантастика, такого в Москве не было никогда", отметил он.

В свою очередь врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин добавил, что создание комфортной среды позволит удержать в российских городах молодых предпринимателей, "в противном случае они убегут за границу". "Если мы хотим, чтобы молодые предприниматели не уезжали за границу, мало образования и мало хорошей работы. Есть среда обитания. Если молодежь не находит на улице того, что хочет, - хорошее кафе, место посидеть, для развлечений, они уедут", - сказал он на дискуссии форума молодых ученых U-NOVUS "Путь технологического предпринимателя в России: как его начать в студенчестве?".

Форум U-NOVUS-2017 проходит в Томске 17-19 мая, его тема - "Таланты и перспективные технологии". Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.