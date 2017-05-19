Австралийская компания Jetstar решила брать деньги с пассажиров младше двух лет

СИДНЕЙ, 19 мая. /Корр.ТАСС Павел Ваничкин/. Руководство австралийского бюджетного авиаперевозчика Jetstar приняло решение сделать платными перелеты для совсем маленьких детей. Как сообщила представитель компании, стоимость пролета пассажиров младше двух лет на внутренних рейсах Jetstar будет составлять 30 долларов (около $23), а на международных - 50 долларов (около $38).

"Мы понимаем, что взимание дополнительной платы может оказаться непопулярным, однако предоставление нашим клиентам права выбора и взимание с них платы конкретно за те услуги, в которых они нуждаются, помогают нам предлагать самые низкие из возможных цены на ежедневной основе", - пояснила представитель Jetstar, уточнив, что оплата пролета маленьких детей предусматривает возможность провоза до четырех предметов ухода за ребенком, в том числе коляски, прогулочной коляски, люльки-переноски и стула для кормления.

Решение Jetstar является весьма рискованным прежде всего в отношении внутренних рейсов, поскольку две ведущие австралийские авиакомпании - Qantas и Virgin Australia перевозят детей младше двух лет между городами страны бесплатно. В то же время пассажиры международных рейсов этих компаний платят за маленьких детей 10% стоимости взрослого билета.

Дети старше двух лет летают на самолетах всех австралийских компаний на отдельных местах, билеты на которые продаются за полную стоимость.