Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Австралийская компания Jetstar решила брать деньги с пассажиров младше двух лет

Экономика и бизнес
19 мая, 8:50 UTC+3 СИДНЕЙ мая. /Корр.ТАСС, Павел Ваничкин

Представитель компании уточнила, что взимание платы за перелеты маленьких детей предусматривает возможность провоза коляски, прогулочной коляски, люльки-переноски и стула для кормления

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИДНЕЙ, 19 мая. /Корр.ТАСС Павел Ваничкин/. Руководство австралийского бюджетного авиаперевозчика Jetstar приняло решение сделать платными перелеты для совсем маленьких детей. Как сообщила представитель компании, стоимость пролета пассажиров младше двух лет на внутренних рейсах Jetstar будет составлять 30 долларов (около $23), а на международных - 50 долларов (около $38).

"Мы понимаем, что взимание дополнительной платы может оказаться непопулярным, однако предоставление нашим клиентам права выбора и взимание с них платы конкретно за те услуги, в которых они нуждаются, помогают нам предлагать самые низкие из возможных цены на ежедневной основе", - пояснила представитель Jetstar, уточнив, что оплата пролета маленьких детей предусматривает возможность провоза до четырех предметов ухода за ребенком, в том числе коляски, прогулочной коляски, люльки-переноски и стула для кормления.

Решение Jetstar является весьма рискованным прежде всего в отношении внутренних рейсов, поскольку две ведущие австралийские авиакомпании - Qantas и Virgin Australia перевозят детей младше двух лет между городами страны бесплатно. В то же время пассажиры международных рейсов этих компаний платят за маленьких детей 10% стоимости взрослого билета.

Дети старше двух лет летают на самолетах всех австралийских компаний на отдельных местах, билеты на которые продаются за полную стоимость.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Австралия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
2
Отстранение Исинбаевой от РУСАДА было согласовано с российской стороной
3
Истребители КНР сопровождали самолет США, предназначенный для забора проб в атмосфере
4
Сборная Канады сыграет с командой России в полуфинале чемпионата мира по хоккею
5
Reuters: ВВС США нанесли удар по проправительственным силам в Сирии
6
Россельхознадзор запретит молочную продукцию с ряда предприятий Белоруссии
7
WADA: Исинбаева до 31 мая покинет пост главы наблюдательного совета РУСАДА
Темы дня
Загрузка...
Реклама