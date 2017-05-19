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"Газпром" не исключает увеличения плана добычи газа в 2017 году

Экономика и бизнес
19 мая, 10:19 UTC+3

План на этот год изначально составлял 430,44 млрд куб. м

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. "Газпром" не исключает пересмотра плана добычи газа в 442,3 млрд куб. м в 2017 году в сторону увеличения. Об этом сообщил на пресс-конференции зампред правления компании холдинга Виталий Маркелов.

"Мы видим большой спрос со стороны Европы, мы уже превышаем наши изначальные плановые показатели. Мы видим, что наша добыча будет расти и из-за того, что большой объем подземного хранения газа был выбран зимой", - сказал он, напомнив, что план на этот год изначально составлял 430,44 млрд куб. м.

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