"Газпром" не исключает увеличения плана добычи газа в 2017 году

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. "Газпром" не исключает пересмотра плана добычи газа в 442,3 млрд куб. м в 2017 году в сторону увеличения. Об этом сообщил на пресс-конференции зампред правления компании холдинга Виталий Маркелов.

"Мы видим большой спрос со стороны Европы, мы уже превышаем наши изначальные плановые показатели. Мы видим, что наша добыча будет расти и из-за того, что большой объем подземного хранения газа был выбран зимой", - сказал он, напомнив, что план на этот год изначально составлял 430,44 млрд куб. м.