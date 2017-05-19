Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Греф назвал параноидальным отношение США к России

Экономика и бизнес
19 мая, 10:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Глава Сбербанка также считает, что на данный момент шансов к изменению отношений между США и Россией пока недостаточно

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава Сбербанка Герман Греф

Глава Сбербанка Герман Греф

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф считает параноидальным отношение в США к любым контактам с Россией, а также отмечает имеющуюся пока сложность развития каких-либо взаимоотношений между двумя странами на фоне обострения в Америке эмоциональности. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC.

"Из того, что я вижу из России, из каких-то передач, понятно, что ситуация достаточно сложная. Есть некоторое параноидальное отношение к России и ко всем мыслимым и немыслимым контактам с ней, - сказал он. Греф считает, что на данный момент шансов к изменению отношений между США и Россией пока недостаточно, однако "этот эмоциональный период в конце концов должен закончиться, и тогда страны смогут вернуться к нормальному взаимодействию".

По словам Грефа, судить об адаптации Дональда Трампа к роли президента США еще рано, к этому вопросу стоит вернуться через год: "Очевидно, что та нервозная обстановка, которую мы видим в СМИ, вызывает соответствующую реакцию в обществе и, естественно, отражается на поведении администрации Трампа".

Смотрите также

Reuters: в США изучают новые данные о контактах команды Трампа с Россией

Клинцевич: Конгресс США своим законопроектом хочет помешать Трампу наладить контакты с РФ

Комитет Сената США запросил у ФБР данные о контактах экс-главы бюро с Белым домом

Эксперт: сам факт продолжения контактов между РФ и США сейчас важнее, чем обычно

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
2
Сборная Канады сыграет с командой России в полуфинале чемпионата мира по хоккею
3
Россельхознадзор запретит молочную продукцию с ряда предприятий Белоруссии
4
Истребители КНР сопровождали самолет США, предназначенный для забора проб в атмосфере
5
Прокуратура Украины возбудила дело за некачественный ремонт фрегата "Гетман Сагайдачный"
6
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама