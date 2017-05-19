Греф назвал параноидальным отношение США к России

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф считает параноидальным отношение в США к любым контактам с Россией, а также отмечает имеющуюся пока сложность развития каких-либо взаимоотношений между двумя странами на фоне обострения в Америке эмоциональности. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC.

"Из того, что я вижу из России, из каких-то передач, понятно, что ситуация достаточно сложная. Есть некоторое параноидальное отношение к России и ко всем мыслимым и немыслимым контактам с ней, - сказал он. Греф считает, что на данный момент шансов к изменению отношений между США и Россией пока недостаточно, однако "этот эмоциональный период в конце концов должен закончиться, и тогда страны смогут вернуться к нормальному взаимодействию".

По словам Грефа, судить об адаптации Дональда Трампа к роли президента США еще рано, к этому вопросу стоит вернуться через год: "Очевидно, что та нервозная обстановка, которую мы видим в СМИ, вызывает соответствующую реакцию в обществе и, естественно, отражается на поведении администрации Трампа".