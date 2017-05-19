Делегация из Китая примет участие в ПМЭФ для активизации контактов

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ПЕКИН, 19 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китай планирует направить делегацию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) для активизации контактов с Россией. Об этом на регулярном брифинге сообщила официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин.
"Наша страна собирается направить делегацию для участия в ПМЭФ, - заявила дипломат. - Мы надеемся, что это позволит активизировать контакты с целью прагматического сотрудничества с РФ".
Она напомнила, что КНР и Россия традиционно поддерживают дружественные отношения, как в области экономики, так и в прочих направлениях.
ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике".