Делегация из Китая примет участие в ПМЭФ для активизации контактов

ПЕКИН, 19 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китай планирует направить делегацию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) для активизации контактов с Россией. Об этом на регулярном брифинге сообщила официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин.

"Наша страна собирается направить делегацию для участия в ПМЭФ, - заявила дипломат. - Мы надеемся, что это позволит активизировать контакты с целью прагматического сотрудничества с РФ".

Она напомнила, что КНР и Россия традиционно поддерживают дружественные отношения, как в области экономики, так и в прочих направлениях.

ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике".