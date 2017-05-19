Левин: порядка 30 СМИ в РФ регулярно получают гранты из-за рубежа

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Порядка 30 средств массовой информации каждый квартал уведомляют Роскомнадзор о получении грантов из-за границы, около тысячи компаний, связанных с выпуском СМИ, изменили свою структуру из-за запрета на иностранное владение. Об этом сообщил в пятницу глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Он напомнил, что ранее Госдума приняла закон, ограничивающий контроль над российскими СМИ со стороны иностранных организаций, и закон, обязывающий российские СМИ отчитываться о получении иностранных грантов.

"На сегодняшний день поменяли структуру собственности порядка тысячи компаний, которые имели иностранную структуру. Что касается тех СМИ, которые получают из-за рубежа гранты, сегодня порядка 30 СМИ ежеквартально информируют Роскомнадзор о получении таких грантов", - сказал Левин.

Юридический статус американских СМИ в РФ

В то же время Леонид Левин отметил, что юридический статус некоторых американских СМИ, в частности "Радио Свободы" и "Голоса Америки", осуществляющих свою деятельность в России на русском языке, требует дополнительного обсуждения.

По итогам отчета депутат от фракции "Справедливая Россия" Ольга Епифанова обратилась к докладчику с вопросом, являются ли рассматриваемые СМИ "юридически российскими", зарегистрированы ли они как средства массовой информации в России, а также планируется ли какое-либо ограничение работы каких-либо иностранных СМИ на территории страны.

В ответ Левин заявил, что "Радио Свобода" и "Голос Америки" не зарегистрированы в России как СМИ, они аккредитованы при Министерстве иностранных дел РФ, что дает им возможность посещать различные мероприятия, в том числе и в органах власти. "Но это хороший вопрос в связи с тем, что когда речь идет об иностранных СМИ, вещающих на своих языках при МИД, это понятно. Когда речь идет об иностранных СМИ, вещающих на русском языке, почему они регистрируются при МИД, а не в Роскомнадзоре, это вопрос, который требует дополнительного обсуждения, у меня на него нет ответа", - сказал Левин.

Вместе с тем он подчеркнул, что в целом позиция России заключается в том, что "мы не ограничиваем работу СМИ и свободу слова, которая по Конституции является священной". "Речь идет о соблюдении российского законодательства", - заключил глава комитета.

Влияние американских СМИ на политику в России

Кроме того, Леонид Левин заявил, что американские СМИ, распространяющие информацию на территории России, являются частью масштабной системы влияния на внутриполитическую ситуацию в РФ.

По его словам, анализировалась деятельность по освещению избирательной кампании по выборам в Госдуму 2016 года со стороны работающих в РФ редакций радиостанций "Голос Америки", "Радио Свобода", а также американской телекомпании CNN. "Указанные СМИ, распространяющие информацию на территории России, являются частью масштабной системы влияния США на внутриполитическую ситуацию в Россию. В частности, они действуют при взаимодействии и координации с различными фондами и НКО, являющимися "иностранными агентами". Также были отмечены действия по координации распространения контента американских структур, входящих в состав министерства обороны и Госдепартамента (США)", - сообщил депутат.

По словам Левина, в эфире этих СМИ имели место случаи массированных публикаций, ставящих под сомнение демократическую природу избирательной системы в России, говорящих о предопределенности результатов выборов, об использовании административного ресурса. "Позитивных публикаций было всего 2%, откровенно негативных - 43%, а условно нейтральных - 55%. В позитивном ключе упоминались только две партии - "Яблоко" и ПАРНАС. Источники информации - в большинстве случаев это были представители оппозиции, негативно настроенные по отношению к избирательному процессу эксперты, что в результате давало картину разных оттенков одной точки зрения, исключающей представление разных мнений", - констатировал глава комитета.

В этой связи, отметил Левин, "сложно отрицать, что в период избирательной кампании по выборам в российский федеральный парламент в прошлом году упомянутые радиостанции, функционирующие на средства госбюджета США, под видом журналистики занимались односторонней пропагандой и дезориентацией избирательного процесса в РФ".

Бюджет на пропаганду

Глава комитета Госдумы также привел данные, согласно которым Совет управляющих по вопросам вещания (BBG, Broadcasting Board of Governors) США в 2016 году получил $160 млн на противодействие в информационной сфере "Исламскому государству" (запрещенная в РФ террористическая группировка) и "российскому информационному влиянию".

"Экспертами особо отмечалась роль Совета управляющих по вопросам вещания - организации, являющейся вышестоящей по отношению к радиостанциям "Радио свобода" и "Голос Америки", - сказал парламентарий. "По мнению экспертов, сам факт рассмотрения в одном ряду международных террористов и официальных российских СМИ говорит о целях и позиции американского правительства", - заметил Левин.

17 марта палата дала поручение своему комитету по информационной политике рассмотреть вопрос о деятельности американских СМИ на соответствие российскому законодательству. В частности, назывались работающие в России редакции радиостанций "Голос Америки" и "Радио Свобода", а также американской телекомпании CNN.

Изначально с предложением провести такую проверку выступил первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия"). Он пояснил, что это послужит своеобразным ответом на предложение американского сенатора-демократа Джин Шахин, которая потребовала провести расследование в отношении российской телекомпании RT. Политик подозревает многоязычный телеканал, ведущий вещание на весь мир, включая США, в нарушении американского закона о регистрации иностранных агентов.