Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Цена барреля нефти марки Brent достигла $53

Экономика и бизнес
19 мая, 11:12 UTC+3 МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Таким образом, цена нефти этого сорта достигла отметки в $53 впервые с 21 апреля 2017 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/SERGEI ILNITSKY

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года выросла в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне на 0,9% и достигла уровня в $53 впервые с 21 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На фоне укрепления котировок нефти доллар на Московской бирже снизился к рублю на 0,74%, и составил по состоянию на 10:50 мск 57,15 руб., евро - на 0,4%, до 63,67 руб.

Нефть дорожает в преддверии встречи представителей стран ОПЕК и 11 независимых нефтепроизводителей, которая пройдет 24-25 мая в Вене. На ней Россия и Саудовская Аравия планируют выступить с предложением продлить соглашение по сокращению добычи нефти до конца марта 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Мировые цены на нефть Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Ъ": заявки на налоговые каникулы для самозанятых за три месяца подали 40 человек
2
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
3
Прокуратура Украины возбудила дело за некачественный ремонт фрегата "Гетман Сагайдачный"
4
Истребители КНР сопровождали самолет США, предназначенный для забора проб в атмосфере
5
Россельхознадзор запретит молочную продукцию с ряда предприятий Белоруссии
6
Сборная Канады сыграет с командой России в полуфинале чемпионата мира по хоккею
7
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
Темы дня
Загрузка...
Реклама