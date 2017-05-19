Цена барреля нефти марки Brent достигла $53

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года выросла в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне на 0,9% и достигла уровня в $53 впервые с 21 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов.
На фоне укрепления котировок нефти доллар на Московской бирже снизился к рублю на 0,74%, и составил по состоянию на 10:50 мск 57,15 руб., евро - на 0,4%, до 63,67 руб.
Нефть дорожает в преддверии встречи представителей стран ОПЕК и 11 независимых нефтепроизводителей, которая пройдет 24-25 мая в Вене. На ней Россия и Саудовская Аравия планируют выступить с предложением продлить соглашение по сокращению добычи нефти до конца марта 2018 года.