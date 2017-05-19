"Газпром" начал контролировать свои объекты из космоса

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. "Газпром" начал использовать для контроля за безопасностью своих объектов беспилотники и космические технологии, планирует к 2020 году запустить еще два космических спутника. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов.
"Мы внедрили систему "Смотр" с помощью нашей космической группировки. Поэтому у нас сейчас космос плюс беспилотники создают систему обеспечения контроля за нашими объектами", - сказал он, отвечая на вопрос, использует ли "Газпром" для мониторинга за своей инфраструктурой беспилотники, как это делают "Роснефть" и "Транснефть".
Наблюдение со спутников позволяет следить за нарушением охранных зон в районе трубопроводов, пояснил Маркелов. "Мы также обеспечили космической связью все наши северные месторождения, все наши морские суда. На Ямале можно говорить и по сотовому, и по спутниковому телефону", - добавил Маркелов.