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Банк "Ак Барс" запустит лизинг по законам шариата для малого и среднего бизнеса

Экономика и бизнес
19 мая, 11:33 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 19, мая. /ТАСС

Объемы финансирования будут в рамках классических лизинговых сделок для малого бизнеса, сообщил директор департамента инвестиционного бизнеса кредитной организации Айдар Мухаметзянов

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Татарстанский банк "Ак Барс" через несколько месяцев планирует запустить исламский лизинговый продукт иджара (лизинг в мусульманском экономическом праве) для малого и среднего бизнеса (МСБ). Об этом сообщил в пятницу журналистам директор департамента инвестиционного бизнеса кредитной организации Айдар Мухаметзянов в рамках IX Международного экономического саммита России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017".

Отличие договора иджара от традиционного договора лизинга состоит в том, что последний вступает в силу с момента его подписания. Договор иджара считается заключенным с момента передачи имущества, являющегося предметом лизинга. Кроме того, в договоре иджара лизингополучатель не обязан уплачивать полную сумму оговоренных платежей, если объект лизинга становится непригодным к использованию.

"Мы запускаем иджару в течение ближайших месяцев - это финансирование приобретения оборудования, которое соответствует принципам шариата в рамках лизинговых сделок. Сейчас мы прорабатываем вопросы с клиентами, структурируем продукт. Объемы финансирования будут в рамках классических лизинговых сделок для малого бизнеса. Целевой сегмент этого продукта - МСБ", - пояснил он.

"Ак Барс" - крупнейший банк в Приволжском федеральном округе, работает на финансовом рынке с 1993 года, занимает 16 место в РФ по капиталу и 21 место по объему активов. Обслуживает более 3,1 млн частных лиц и более 67 тыс. корпоративных клиентов в РФ. По итогам 2016 года банк получил 5,1 млрд рублей чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). В 2015 году чистый убыток банка по МСФО составил 2,7 млрд рублей.

KazanSummit 2017

Международный экономический саммит России и стран ОИС KazanSummit 2017 проходит в Казани с 18 по 20 мая. В этом году форум принимает более 2 тыс. гостей из 50 стран мира. Традиционно центральной темой саммита стала экономика исламских стран и регионов. Кроме того, в этом году KazanSummit 2017 затрагивает такие направления, как социальное предпринимательство, экология, благотворительность, корпоративные стратегии, туризм, исламское образование и другие.

В рамках саммита впервые проходит Russia Halal Expo - крупнейшая в России и единственная в Приволжском федеральном округе выставка для "халяль" индустрии, где производители смогут презентовать свою продукцию и услуги. ТАСС является генеральным информационным партнером саммита.

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Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017
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