Результаты работы миссии МВФ в России. Видеотрансляция

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная результатам работы миссии МВФ по IV статье в России. Заявление по итогам деятельности миссии сделает ее руководитель Эрнесто Рамирес Риго. При этом в конце 2016 года Риго отмечал, что российская экономика выдержала двойной шок - от снижения цен на нефть и от санкций, и теперь наблюдаются признаки начинающегося оздоровления.

IV статья МВФ предусматривает регулярные консультации между странами-членами МВФ и МВФ по макроэкономической политике.