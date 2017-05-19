Дворкович: законопроект о НДД уже внесен в правительство

ТОМСК, 19 мая. /ТАСС/. Законопроект по налогу на добавленный доход (НДД) уже направлен на рассмотрение в правительство. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер России Аркадий Дворкович.

"Да, он внесен, но я пока его не видел", - сказал он.

Предполагается, что НДД в пилотном режиме заработает с 2018 года.

В отличие от налога на добычу полезных ископаемых НДД будет взиматься не с количества добытой нефти, а с дохода от продажи сырья за вычетом предельных расходов на добычу и транспортировку.

Проект предусматривает добровольный переход на НДД для двух групп пилотных проектов. Первая группа - это новые месторождения (гринфилды) в новых регионах, вторая группа - зрелые месторождения (браунфилды) в Западной Сибири с суммарной годовой добычей нефти по всем месторождениям не более 15 млн тонн.

Заявки на участие в пилотном проекте по переходу месторождений на налог на добавленный доход подали "Газпром нефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз" и "Русснефть". Все месторождения расположены в Западной Сибири, их совокупная добыча составляет около 7 млн тонн.