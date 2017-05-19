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Лавров: развитие связей регионов РФ с ОИС - важный элемент внешней политики

Экономика и бизнес
19 мая, 12:17 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 19, мая. /ТАСС

По словам главы МИД РФ, потенциал экономического взаимодействия РФ с исламским миром велик, однако при этом существует недостаток информации о возможностях партнеров

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КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал развитие экономического и гуманитарного сотрудничества регионов России и стран исламского мира важным элементом осуществления российской внешней политики. Об этом говорится в приветственном слове главы российского внешнеполитического ведомства участникам IX Международного экономического саммита "Россия - Исламский мир", которое зачитал спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов.

"Хотел бы особо отметить ту роль, которую играет для экономического и гуманитарного сотрудничества России и стран-членов ОИС визиты в мусульманские государства глав субъектов РФ", - сказал Лавров. - Особенно недавняя поездка президента Республики Татарстан Минниханова в Саудовскую Аравию, Пакистан, Иран и целый ряд других государств". Он отметил, что в ходе таких встреч между Россией и странами исламского мира завязываются "многообещающие контакты", подчеркнув, что МИД РФ рассматривает эти связи как "исключительно важный элемент осуществления российской внешней политики и будет продолжать оказывать всю самую необходимую эффективную поддержку".

По словам Лаврова, потенциал экономического взаимодействия РФ с исламским миром велик, однако при этом существует недостаток информации о возможностях партнеров. "Международный экономический саммит в Казани призван устранить эти преграды", - заметил министр.

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Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017
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