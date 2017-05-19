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Дворкович: полеты в Египет возобновятся после подтверждения безопасности специалистами

Экономика и бизнес
19 мая, 12:14 UTC+3 ТОМСК 19, мая. /ТАСС

Переговоры о возобновлении авиасообщения с Египтом длятся с конца 2015 года

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ТОМСК, 19 мая. /ТАСС/. Правительство примет решение о возобновлении авиасообщение с Египтом только после подтверждения уровня безопасности аэропортов этой страны специалистами. Об этом ТАСС сказал вице-премьер России Аркадий Дворкович.

"Это вопрос больше к нашим специалистам. Если нам не подтвердят наши службы безопасности авиационные, что все в порядке, то все равно мы не сможем принять решение", - отметил он.

В феврале правительство РФ одобрило протокол по авиабезопасности между Москвой и Каиром, подготовленный Минтрансом России. Российские и египетские авиакомпании смогут осуществлять полеты между двумя странами только при условии заключения соглашения об авиабезопасности со специальным российским юрлицом, следует из документа.

Как отмечается в документе, российское юридическое лицо возьмет на себя функции по контролю за авиабезопасностью. Работники этого юрлица будут привлекаться Росавиацией. Это юрлицо сможет контролировать процедуры обеспечения авиабезопасности в отношении воздушных судов, пассажиров, груза, багажа, почты, бортового питания и бортовых запасов, следующих на территорию РФ.

Переговоры о возобновлении авиасообщения с Египтом длятся с конца 2015 года. Авиасообщение было прекращено в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета "Когалымавиа".

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Приостановка авиасообщения с Египтом
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