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Организация исламского сотрудничества готова к партнерским отношениям с Россией

Экономика и бизнес
19 мая, 12:30 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 19, мая. /ТАСС

Об этом сообщил на KazanSummit генеральный директор Исламского центра развития торговли ОИС Эль-Хассан Хзейн

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КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Организация исламского сотрудничества (ОИС) готова к партнерским отношениям с Республикой Татарстан и с Россией в целом для развития экономических отношений. Об этом сообщил на KazanSummit генеральный директор Исламского центра развития торговли ОИС Эль-Хассан Хзейн.

"Наша организация готова к партнерским отношениям с Республикой Татарстан и всей Россией для того, чтобы улучшить инвестиционные потоки, торговые отношения и другие виды взаимоотношений", - заявил Хзейн.

IX Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017" проходит в Казани с 18 по 20 мая. Традиционно центральной темой саммита является экономика исламских стран и регионов. Кроме того, в этом году KazanSummit 2017 затронет такие направления, как социальное предпринимательство, экология, благотворительность, корпоративные стратегии, туризм, исламское образование и другие.

Генеральным информационным партнером саммита является ТАСС.

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Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017
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