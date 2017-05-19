Глава Молдавии примет участие в Петербургском международном экономическом форуме

КИШИНЕВ, 19 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Глава республики сообщил на своей странице в Facebook, что этот визит обсуждался в пятницу на встрече с послом РФ в Кишиневе Фаритом Мухаметшиным.

"Поговорили о моем предстоящем визите в Россию и участии в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 1 - 3 июня 2017 года", - говорится в сообщении.

Одним из своих приоритетов Додон называет восстановление стратегических отношений с Россией. Он отметил, что такая политика уже дала свои плоды. При этом он обратил внимание на 40%-й рост молдавского экспорта в РФ в первом квартале текущего года.