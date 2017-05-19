ВЭБ планирует закрыть сделку по продаже Проминвестбанка к 1 июля

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Внешэкономбанк (ВЭБ) рассчитывает закрыть сделку по продаже своей украинской "дочки" - Проминвестбанка к 1 июля. Об этом сообщил глава ВЭБ Сергей Горьков на пленарном заседании KazanSummit 2017.

"Мы надеемся, что, наверное, в июне, до конца июня, возможно сделка будет закрыта. До 1 июля реалистично. Это зависит не только от нас, но и от позиции Национального банка Украины (НБУ), от многих других обстоятельств. Планируем к 1 июля", - сказал он.

Как сообщалось ранее, под давлением националистов президент Украины Петр Порошенко в марте ввел в действие санкции в отношении пяти банков с российским капиталом сроком на год. Под санкции попали Сбербанк, ВТБ, Проминвестбанк (принадлежит Внешэкономбанку), VS Bank (принадлежит Сбербанку через европейскую "дочку" Sberbank Europe) и БМ Банк (принадлежит ВТБ).

В конце марта о продаже украинской "дочки" объявил Сбербанк. В рамках сделки 77,5% акций кредитной организации получит Саид Гуцериев, сын основного владельца "Русснефти" Михаила Гуцериева. Оставшуюся долю приобретет латвийский Norvik Banka.

Внешэкономбанк заявлял, что уже финализировал все предложения о покупке его украинской "дочки".