Дворкович: господдержка должна распространяться не только на юрлица, но и партнерства

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ТОМСК, 19 мая. /ТАСС/. Правительство РФ изучает возможность распространения господдержки на партнерства и консорциумы организаций, а не только на юридические лица, как это происходит сейчас, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
"Речь идет о всех регионах, которые занимаются активно своим развитием. Один пример - сейчас в рамках разных федеральных программ проводятся конкурсы на получение грантов, поддержки. Как правило, ее могут получать отдельные юрлица, организации. А если есть партнерство, то получить не может", - сказал он.
Он привел пример Томск, где реализуется федеральный проект "ИНО Томск" по созданию в регионе регионального инновационного центра.
"Весь смысл программ, которые мы в Томске реализуем, - это как раз партнерства между вузами, предприятиями, правительством. Они должны идти вместе в этих программах и получать поддержку как консорциумы, настоящие партнерства. Это нужно учесть нам на федеральном уровне при формировании правил реализации отдельных программ и инструментов", - подчеркнул Дворкович.