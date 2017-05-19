У "Мегафона" возникли проблемы со связью

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Оператор сотовой связи "Мегафон" работает над устранением проблем с голосовой связью, которая возникла у пользователей оператора в ряде городов России. Как говорится в сообщении оператора, проблем с работой интернета нет.
"Сейчас в Москве и нескольких других городах наблюдаются временные сложности с голосовой связью. Технические специалисты "Мегафона" проводят восстановительные работы и планируют закончить их в ближайшее время", - говорится в сообщении.
В компании отмечают, что успешность дозвона снижена на 30%.
"Обращаем ваше внимание, что мобильный интернет продолжает работать в обычном режиме, и вы можете совершать звонки через мессенджеры", - уточняется в сообщении.
Компьютеры сотрудников "Мегафона" подверглись атаке вируса-вымогателя WannaCry 12 мая, а 15 мая компания сообщила о полной ликвидации последствий атаки.