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Минсельхоз РФ подтвердил встречу Ткачева с главой Минсельхоза Белоруссии

Экономика и бизнес
19 мая, 13:09 дата обновления: 19 мая, 13:14 UTC+3

Стороны проведут переговоры о поставках агропромышленной продукции в Россию

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Минсельхоз РФ подтвердил встречу министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева с главой Минсельхозпрода Белоруссии Леонидом Зайцем по поставкам сельхозпродукции. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"22 мая в Минсельхозе РФ состоится рабочая встреча министра сельского хозяйства России Александра Ткачева с министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Леонидом Зайцем по вопросу поставок сельхозпродукции", - говорится в сообщении.

Ранее в интервью агентству Белта министр сельского хозяйства и продовольствия республики Леонид Заяц сообщил, что Минсельхозпрод Белоруссии проведет переговоры о поставках агропромышленной продукции в Россию 22 мая в Москве.

По его словам, планируется обсудить вопросы о снятии претензий и открытии доступа белорусской продукции на российский рынок.

Россельхознадзор запретил с 19 мая ввозить молочную продукцию с ряда предприятий Белоруссии. Такое решение принято в связи с неоднократными нарушениями ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС, показателей безопасности и повторными обнаружениями остатков антибиотиков в молочной продукции.

Кроме того, Россельхознадзор с 15 мая 2017 года ввел режим усиленного контроля в отношении девяти предприятий Белоруссии в связи с выявленными нарушениями в производстве молочной продукции.

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