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Товарооборот ОАЭ с РФ достиг $2 млрд

Экономика и бизнес
19 мая, 14:05 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 19, мая. /ТАСС

Замминистра экономики ОАЭ заявил о готовности развивать экономические отношения с Россией, чему будет способствовать режим безвизовых поездок для российских граждан

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КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Экономическое сотрудничество ОАЭ с Россией активно развивается, что привело к росту товарооборота до $2 млрд за 2016 год. Об этом сообщил замминистра экономики ОАЭ Абдулла аль-Салех на пленарном заседании IX Международного экономического саммита "Россия - Исламский мир".

"Наше экономическое сотрудничество с Россией привело к увеличению товарооборота между двумя нашими странами, который в прошлом году достиг более $2 млрд, - информировал он. - У нас работает более четырех тысяч российских компаний".

"Мы в ОАЭ настроены всячески развивать экономические отношения с Россией, - подчеркнул замминистра. - Наши связи активно развиваются особенно в последние годы, чему способствует множество подписанных соглашений о сотрудничестве в различных областях - и в области промышленности, и транспорта, и атомной энергетики". Аль-Салех заявил, что вступивший в силу режим безвизовых поездок для российских граждан в ОАЭ будет также способствовать развитию экономических отношений.

Он выразил уверенность в прочности отношений, которые связывают исламские страны с Россией: "Казанский саммит - важная площадка для развития партнерства. Именно поэтому сегодня наша страна представлена здесь внушительной делегацией, в которую входят более 20 организаций".

Экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017" принимает в этом году более 2 тыс. гостей из 50 стран. Среди тем конференции - предпринимательство, экология, благотворительность, корпоративные стратегии, туризм, исламское образование. Встреча проходит с 18 по 20 мая, генеральным информационным партнером саммита является ТАСС.

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Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017
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