ЦБ РФ снизил на 20 - 22 мая курс доллара до 57,16 рубля

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Банк России установил на 20 - 22 мая официальный курс доллара на уровне 57,1602 руб., что на 30,81 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 34,88 копейки, до 63,6479 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 32,64 копейки, до 60,0797 руб.