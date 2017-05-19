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ЦБ РФ снизил на 20 - 22 мая курс доллара до 57,16 рубля

Экономика и бизнес
19 мая, 13:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Курс евро снижен до 63,65 рубля

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Банк России установил на 20 - 22 мая официальный курс доллара на уровне 57,1602 руб., что на 30,81 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 34,88 копейки, до 63,6479 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 32,64 копейки, до 60,0797 руб.

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