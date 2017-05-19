Мурманская область за 2 года более чем вдвое увеличила долю бюджетных кредитов в госдолге

МУРМАНСК, 19 мая. /Корр. ТАСС Илья Виноградов/. Доля бюджетных кредитов в госдолге в Мурманской области за два года выросла более чем в два раза благодаря принятым властями региона мерам. Об этом сообщила на заседании областного правительства региональный министр финансов Елена Дягилева.

"На конец 2014 года доля бюджетных кредитов составляла 21% в общем объеме госдолга, на конец 2016 она достигла 47%", - сказала министр.

Глава ведомства отметила, что принятые меры позволили достичь экономии средств, направляемых на обслуживание госдолга в размере 300 млн рублей.

Как отметила Дягилева, для поддержания объема госдолга на экономически безопасном уровне власти региона используют ряд финансовых инструментов. Так, дополнительные доходы направляются на досрочное погашение дорогостоящих кредитов, временно неиспользуемые остатки средств на счетах учреждений используются на покрытие кассовых расходов и т. д. Для дальнейшей оптимизации расходов в регионе также планируется выпуск облигаций займа. Для этого в настоящее время оценивается опыт других регионов.