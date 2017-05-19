Турецкая ОЭЗ возьмет в управление площадку логистического центра в Татарстане

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Власти Татарстана в рамках KazanSummit 2017 подписали соглашение о сотрудничестве с ведущей особой экономической зоной Турции "Гебзе" (ОЭЗ GOSB). Планируется, что ОЭЗ возьмет в управление крупнейший логистический центр с грузооборотом 14,7 млн тонн, который создается в Татарстане.

"У нас есть идея, которую мы хотим воплотить этим соглашением: чтобы "Гебзе" взяла в управление площадку "Свияжского межрегионального логистического мультимодального центра" (СМЛМЦ). Вы знаете, что у нас работают турецкие инвесторы, мы хотим создать зону, где им будет все понятно. Конечно, она будет предназначена не только для турецких инвесторов", - сказал журналистам президент Татарстана Рустам Минниханов, отвечая на вопрос ТАСС.

По данным Министерства экономики Татарстана, "Гебзе" - наиболее динамично развивающаяся турецкая ОЭЗ, первая в Турции и в мире, полностью финансируемая инвесторами без привлечения кредитования.

Инвестиции по-турецки

В конце ноября 2016 года власти Татарстана и правление турецкой ОЭЗ приняли решение о создании рабочей группы по участию "Гебзе" в экономических проектах на территории Татарстана, в том числе в проекте реализации СМЛМЦ.

"Изначально у турецких коллег была идея построения полностью идентичной зоны здесь. Но когда они начали перечислять свои льготы, стало понятно, что надо менять федеральное законодательство. Мы можем, конечно, как регион выходить с законодательной инициативой, но это годы работы. Однако над этим мы тоже работаем", - сообщила ТАСС руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) Республики Татарстан Талия Минуллина.

С данной позицией согласен и генеральный консул Турции в Казани Турхан Дильмач. По его мнению, для создания привилегий и льгот для этой зоны необходимо принятие отдельного федерального закона.

Ведется работа и в другом направлении: власти республики пытаются насколько возможно адаптировать систему льгот и преференций в реалиях российского законодательства. В настоящий момент обе стороны проводят анализ законодательства РФ и Турции, чтобы можно было максимально приблизиться к турецкой системе, добавила Минуллина.

Приведет друзей

"Гебзе" для республики привлекательна тем, что она уже имеет многолетний опыт работы с компаниями, которые размещены на ее территории в Турецкой Республике. "Они могли бы способствовать размещению этих же компаний здесь. Тем более, если они могли бы участвовать в процессе менеджмента каким-то образом, тогда уже это будут практически знакомые указанным компаниям процессы и люди, и инвесторы проще к нам зайдут", - объяснила собеседница агентства.

По данным Генконсульства Турции в Казани, ОЭЗ "Гебзе" основана в 1986 году в районе одноименного города с населением в 357 тыс. человек. "На границе со Стамбулом - в регионе, где на душу населения приходится самый высокий объем производства в Турции", - отметил Дильмач.

Территория ОЭЗ "Гебзе" занимает площадь 537 га, в данный момент здесь действует 170 компаний, из них 37 иностранных инвесторов из Германии, Америки, Австрии, Дании, Франции, Голландии, Англии, Швеции, Швейцарии, Италии, Японии и Кореи. На территории ОЭЗ расположены производства пищевой, упаковочной, пластиковой, электронной, электрической, химической продукции, различного оборудования, автокомпоненты, IT продукция. Кроме промышленных направлений на территории зоны работает технопарк, спортивные, образовательные учреждения, очистные объекты, парковые рекреационные зоны.

Объем экспорта ОЭЗ "Гебзе" составляет $2 млрд, на территории трудоустроено 25 тыс. человек. Владелец ОЭЗ "Гебзе" - компания TAYSAD (крупнейшая ассоциация производителей автокомпонентов в Турции, на нее приходится 65% продукции поставщиков автомобильной промышленности и 70% экспорта в отрасли).

По данным Министерства транспорта и дорожного строительства Татарстана, инвестиции в создание СМЛМЦ оцениваются в 20 млрд рублей, общая его площадь составляет 244,5 га. Строительство первой очереди было завершено в 2015 году, объем инвестиций составил 7,98 млрд рублей (из них 6,56 млрд рублей - из бюджета РФ, 1,42 млрд рублей - Татарстана). Центр призван войти в систему грузопотоков на существующих международных транспортных коридорах "Запад - Восток" и "Север - Юг" и перспективном "Европа - Западный Китай". Согласно концепции развития СМЛМЦ, его проектный грузооборот должен ежегодно составлять 14,7 млн тонны контейнерных, универсальных и навалочных грузов автомобильного, железнодорожного и речного видов транспорта.

IX Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017" (18-20 мая) принимает в этом году более 2 тыс. гостей из 50 стран мира. Традиционной центральной темой саммита является экономика исламских стран и регионов, кроме того, в этом году KazanSummit 2017 затрагивает такие направления, как социальное предпринимательство, экология, благотворительность, корпоративные стратегии, туризм, исламское образование и другие. В рамках саммита впервые проходит Russia Halal Expo - крупнейшая в России и единственная в Приволжском федеральном округе выставка для халяль индустрии, где производители могут презентовать свою продукцию и услуги.

Генеральным информационным партнером саммита является ТАСС.